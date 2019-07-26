Экономика
«РусАл» в первом полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%Вести.Финанс 04:30
ОК "РусАл" в первом полугодии 2019 г. сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% до 1,867 млн тонн, сообщила компания.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Происшествия
Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку
Обновлено в 15:02
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Президент Украины Владимир Зеленский совершил полет из Киева в Одессу в экономклассе. Об этом в пятницу, 26 июля, пишет издание «Думская».
Обновлено в 13:09
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Астон Вилла» и «Ньюкасл» хотят подписать нападающего «Ливерпуля»
"Астон Вилла" и "Ньюкасл" нацелились на приобретение форварда "Ливерпуля" Гарри Уилсона.
Обновлено в 14:47
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Наука
В Америке предложили пересмотреть термины «ожирение» и «лишний вес»
Обновлено вчера в 11:59
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
В США планируют возвратить смертную казнь
Сообщается, что американские власти в последний раз применяли в качестве наказания смертную казнь в 2003 году.
Обновлено в 08:32
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Челябинске после крупного ДТП ограничили движение большегрузов
В Челябинске ограничили движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта. С такой инициативой выступил врио губернатора Алексей Текслер.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых
В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.
Обновлено в 09:37
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету
Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Политика
Моряки задержанного танкера прибыли в Москву
Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41