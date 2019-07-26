Экономика

«РусАл» в первом полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%Вести.Финанс 04:30

ОК "РусАл" в первом полугодии 2019 г. сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% до 1,867 млн тонн, сообщила компания.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«РусАл» в первом полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%

Вести.Финанс04:30

«Русал» в I полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%, до 1,867 млн тонн

ПРАЙМвчера в 20:56

«Русал» во втором квартале 2019 года увеличил продажи алюминия на 20%

REGNUM02:59

Торговые конфликты между Китаем и США продолжают вызывать неопределённость на рынке

Finam.Ru02:54

«Русал» сократил выпуск алюминия на 0,2%

Метагазета01:02

«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн

ТАССвчера в 23:26

«Русал» увеличил продажи алюминия на 20%

Коммерсантъ03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Происшествия

Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

Обновлено в 15:02
Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Президент Украины Владимир Зеленский совершил полет из Киева в Одессу в экономклассе. Об этом в пятницу, 26 июля, пишет издание «Думская».
Обновлено в 13:09
Авто

Введение новых автомобильных номеров перенесли на год

Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» хотят подписать нападающего «Ливерпуля»

"Астон Вилла" и "Ньюкасл" нацелились на приобретение форварда "Ливерпуля" Гарри Уилсона.
Обновлено в 14:47
Спорт

Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом

Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика

РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Наука

Темные перья птиц помогают им летать эффективнее

В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

Обновлено в 15:03
Политика

Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии

Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Наука

В Америке предложили пересмотреть термины «ожирение» и «лишний вес»

Обновлено вчера в 11:59
Здоровье

Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа

Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Политика

В США планируют возвратить смертную казнь

Сообщается, что американские власти в последний раз применяли в качестве наказания смертную казнь в 2003 году.
Обновлено в 08:32
Автоспорт

Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Челябинске после крупного ДТП ограничили движение большегрузов

В Челябинске ограничили движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта. С такой инициативой выступил врио губернатора Алексей Текслер.
Обновлено в 03:43
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.
Обновлено в 09:37
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine

Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету

Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров

Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Политика

Моряки задержанного танкера прибыли в Москву

Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей

Обновлено в 11:12
Главное