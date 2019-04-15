Экономика
«Русал» хочет построить завод в СШАКоммерсантъ 00:00
Компания намерена поставлять на будущий завод алюминий со своего строящегося Тайшетского предприятия. «Русал» намерен совместно с американским холдингом Braidy Industries создать производство продукции плоского проката для автомобильной промышленности США.
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Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
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5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
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При пожаре в бытовом строении в Берёзовском районе Красноярского края погибли три человека.
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В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
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Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
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Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:24
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Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Обновлено вчера в 19:52
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Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
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Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
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Обновлено вчера в 17:12
Финансы
«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд
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Обновлено вчера в 22:00
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Орешкин объяснил отставание от плана Путина по росту инвестиций
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал журналистам высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что, по его мнению, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, не будет выполнена.
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«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
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