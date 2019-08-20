Футбол

Руни заработал прямую красную карточку в матче MLSSport24.ru вчера в 21:00

Единственный гол был забит уже на 6-й минуте — отличился Анхель Ромеро. Руни заработал удаление уже на 24-й минуте. В верховой борьбе он ударил локтем в лицо колумбийскому защитнику соперника Кристиану Кассересу, за что получил прямую красную карточку.
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