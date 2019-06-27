Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLSГазета.Ru вчера в 22:44
Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля в матче регулярного сезона MLS против "Орландо Сити". Английский футболист забил мяч на десятой минуте встречи. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" точным ударом перекинул мяч за голкипера "Орландо" Брайана Роу.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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