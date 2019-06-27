Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLSГазета.Ru вчера в 22:44

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля в матче регулярного сезона MLS против "Орландо Сити". Английский футболист забил мяч на десятой минуте встречи. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" точным ударом перекинул мяч за голкипера "Орландо" Брайана Роу.

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

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