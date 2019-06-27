Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLSRT на русском 01:32

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива англичанина. Гол произошёл на 10-й минуте игры. Для Руни этот мяч стал девятым в нынешнем сезоне MLS.

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

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