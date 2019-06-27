Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLSRT на русском 01:32
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива англичанина. Гол произошёл на 10-й минуте игры. Для Руни этот мяч стал девятым в нынешнем сезоне MLS.
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Красивейший гол Руни со своей половины поля принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Орландо»
Sport24.ruвчера в 22:05
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Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
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Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
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Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей
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Транспорт
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
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