Футбол
Руни забил победный гол со своей половины поляЕвро-футбол.ру 01:30
Единственный гол на старте матча забил нападающий столичного клуба Уэйн Руни. Англичанин поразил ворота соперника эффектным ударом со своей половины поля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
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