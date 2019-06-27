Руни забил победный гол со своей половины поляЕвро-футбол.ру 01:30

Единственный гол на старте матча забил нападающий столичного клуба Уэйн Руни. Англичанин поразил ворота соперника эффектным ударом со своей половины поля.

Руни забил победный гол со своей половины поля

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