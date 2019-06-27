Футбол
Руни забил гол со своей половины поляPravda.Ru 03:58
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Нападающий, выступающий сейчас в американской лиге, принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити". Гол был забит на 10-й минуте игры.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
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Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
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Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
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Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
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