Руни забил мяч со своей половины поляLenta.ru 03:08

Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги. Гол был забит на 10-й минуте матча регулярного чемпионата против команды «Орландо».

Руни забил мяч со своей половины поля

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