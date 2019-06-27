Футбол
Руни забил мяч со своей половины поляLenta.ru 03:08
Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги. Гол был забит на 10-й минуте матча регулярного чемпионата против команды «Орландо».
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