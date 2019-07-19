Футбол
Руни забил и отдал голевой пас в победном матче против «Цинциннати»Матч ТВ 22:37
Хозяева поля были разгромлены со счетом 4:1. В составе «Ди Си Юнайтед» форвард Уэйн Руни отметился голом и голевой передачей. 33-летний Руни в текущем сезоне забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 23:28, Вашингтон
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