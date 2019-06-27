Футбол

Руни забил гол со своей половины поляPravda.Ru 03:58

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Нападающий, выступающий сейчас в американской лиге, принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити". Гол был забит на 10-й минуте игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Руни гениально забил со своей половины поля. Теперь в МЛС забудут о Златане

Sport24.ru05:19

Немыслимый гол Руни, позор «Спартака» и тема лимита. Главное за сутки

Советский спорт03:04

Руни забил со своей половины поля в матче с «Орландо Сити»

Чемпионатвчера в 21:14

Гол Руни с середины поля помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо» в матче MLS

ТАССвчера в 23:17

Руни забил гол со своей половины поля в матче МЛС

Soccer.ruвчера в 21:20

Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу голом с середины поля

Матч ТВвчера в 23:34

Супергол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Орландо Сити»

Спорт-Экспрессвчера в 22:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон

Гол-шедевр от Уэйн Руни. Видео

Вести.UZ08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Политика

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

Обновлено в 09:23
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 01:27
Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 09:13
Авто

Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе

Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
Обновлено в 08:30
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Обновлено в 05:46
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Энергетика

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Певица Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Певица регулярно оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Так, однажды Алсу исполнила просьбу смертельной больной девочки из Казани.
Обновлено в 04:32
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол

ФК «Краснодар» откроет межсезонный турнир матчем с ЦСКА

Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео

Момент аварийной посадки самолета Ан-24 зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Обновлено в 03:30
Здоровье

В Свердловской области выросло число женщин, не доживших до пенсии

В 2018 году до пенсии не дожили 13 тыс. 487 жителей Свердловской области, сообщает Свердловскстат.
Обновлено в 09:13
Кино

Хелена Бонем Картер сыграет мать Милли Бобби Браун в «Эноле Холмс»

Хелена Бонем Картер примкнула к касту фильма «Энола Холмс», основанного на серии книг Серены Бласко.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской

Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
Обновлено в 06:02
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом

Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Общество

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала молодых девушек сначала рожать, а потом получать образование, сообщает «Зебра-ТВ».
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Футбол

Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб

Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
Обновлено в 07:43
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Энергетика

Жители России на автозаправках Казахстана покупают дешёвый бензин

Причин разницы цен в России и Казахстане несколько, рассказал EADaily ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное