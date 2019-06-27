Футбол
Руни забил гол со своей половины поляPravda.Ru 03:58
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Нападающий, выступающий сейчас в американской лиге, принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити". Гол был забит на 10-й минуте игры.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
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