Футбол
Руни впервые удален в MLS. Арбитру помог ВАРСпорт-Экспресс 02:47
Арбитр сперва показал англичанину желтую карточку, но, воспользовавшись ВАР, изменил решение и предъявил красную. Это седьмое удаление Руни в карьере и первое - с сентября 2014 года. В "Ди Си Юнайтед" он перешел летом 2018 года.
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