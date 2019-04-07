Руни впервые удален в MLS. Арбитру помог ВАРСпорт-Экспресс 02:47

Арбитр сперва показал англичанину желтую карточку, но, воспользовавшись ВАР, изменил решение и предъявил красную. Это седьмое удаление Руни в карьере и первое - с сентября 2014 года. В "Ди Си Юнайтед" он перешел летом 2018 года.

Происшествия В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Хоккей «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук забросил две шайбы "Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.

Происшествия На севере Бразилии обрушилась часть моста Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Политика Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.

Политика Путин поздравил геологов с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив их уникальный вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Происшествия На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика МИД Венгрии срочно вызвал украинского посла В ведомстве Венгрии назвали отказ без объяснения причин "неприемлемым". Ранее МИД Австрии вызвал посла Украины.

Армия и оружие Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.

Транспорт Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Политика Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".

Футбол Кононов выгорает в «Спартаке», он больше не такой спокойный Олег Кононов на пресс-конференции после дерби выглядел потерянным человеком: пустой взгляд вдаль, поджатые губы, тихий голос, отрывистые фразы, разорванные многоточием на полуслове.

Происшествия Под Костромой двое детей пропали во время прогулки Как сообщает региональное СУ СКР, 6 апреля дети отправились на прогулку и с тех пор не вернулись домой.

Наука Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.

Политика Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.