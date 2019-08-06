Футбол
Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»Sport24.ru 09:25
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба. Футболист заключит контракт на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.
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с чего всё началось
Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте английского коллектива.Газета.Ru10:09
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
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