Футбол

Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»Sport24.ru 09:25

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба. Футболист заключит контракт на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.
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Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте
 английского коллектива.
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