с чего всё началось

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба. Футболист заключит контракт на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.

Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»

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