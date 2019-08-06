Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе РуниRT на русском 10:01
Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Во время пожара в московской квартире погиб один человек
Пожар произошел в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево, в результате ЧП один человек погиб.
Обновлено в 16:50
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
Обновлено в 15:36
Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
Обновлено в 17:12
Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара.
Обновлено в 12:18
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Политика
Британия предлагает ЕС обсудить новое соглашение по Brexit
Правительство Соединенного Королевство готово к сотрудничеству с Евросоюзам по заключению новой сделки в рамках Brexit.
Обновлено в 08:24
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Индия создаст систему отслеживания космического мусора для защиты спутников
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственную систему защиты своих спутников от космического мусора.
Обновлено в 05:38
Экономика
В России подорожали валидол и корвалол
В июле 2019 года цены на валидол и корвалол в России выросли на 1-1,4 процента, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:57
Политика
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 11:10
Общество
Командировочным могут увеличить суточные
Размер суточных, которые выплачивают сотрудникам в командировке, предлагают увеличить.
Обновлено в 04:20