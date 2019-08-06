с чего всё началось

Соглашение в качестве игрока — Руни сможет выходить на поле, при этом станет играющим тренером команды Чемпионшипа. Отметим, что Руни присоединится к «Дерби Каунти» в январе будущего года, после того как завершится текущий сезон в МЛС, где нападающий выступает за «Ди Си Юнайтед».

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Общество Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Политика Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России.

Армия и оружие В Пентагоне заявили, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии "Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ", - отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн.

Политика Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Армия и оружие В США заявили о начале работы Космического командования В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.

Культура Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.

Технологии ФСБ теперь может требовать блокировки сайтов Как пишет издание «Коммерсантъ», в конце июля между Национальны координационным центром по компьютерным инцидентам и Координационным центром доменов было подписано соглашение, по которому структура ФСБ может напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона.

Общество В России создадут недорогой аналог шведской бронестали "Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.

Авто Volkswagen к 2020 году выпустит компактный купе-кросс T-Cross Coupe Напомним, мировая премьера кроссовера Volkswagen T-Cross состоялась в конце октября 2018 года на специальном мероприятии в Амстердаме.

Экономика Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго Франция ежегодно теряет 800 миллионов евро из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на западные санкции, заявил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак.

Наука Назван простой способ затормозить старение мозга Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем.

Космос Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.

Политика Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в США В список ограничений вошли блокировка активов национальной нефтегазовой компании Венесуэлы в юрисдикции США на семь миллиардов долларов, а также запрет на заключение любых сделок с PDVSA.

Общество Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».