Футбол

Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»Нева Спорт вчера в 09:54

Соглашение в качестве игрока — Руни сможет выходить на поле, при этом станет играющим тренером команды Чемпионшипа. Отметим, что Руни присоединится к «Дерби Каунти» в январе будущего года, после того как завершится текущий сезон в МЛС, где нападающий выступает за «Ди Си Юнайтед».
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с чего всё началось
Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте
 английского коллектива.
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