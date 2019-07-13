Футбол

Руни спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLSГазета.Ru вчера в 21:46

2 фото
В конце первого тайма Леонардо Хара забил первый мяч "Ди Си Юнайтед" в этой встрече. Под занавес игры команду от поражения спас гол Квинси Амариква, который воспользовался передачей капитана команды Уэйна Руни. Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ди Си Юнайтед» ушел от поражения от с голевой передачей Руни в матче MLS

REGNUM03:05

Шикарная передача Руни помогла «Ди Си Юнайтед» уйти от поражения в МЛС

Sport24.ruвчера в 21:33

Голевая передача Руни спасла «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS против «Нью-Инглэнд»

ТАССвчера в 22:42

Руни спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

Газета.Ruвчера в 21:46

Голевая передача Руни помогла «Ди Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Ингленд Революшн». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
Происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавшего в Якутии росгвардейца

Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал о состоянии пострадавшего в Якутии сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева.
Обновлено в 01:57
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку

У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
Обновлено в 02:24
Наука

Южные киты научились перешептываться друг с другом

Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Две семьи погибли в опрокинувшемся УАЗе в Туве

Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что в опрокинувшемся в реку УАЗе находились две семьи.
Обновлено вчера в 03:47
Спорт

Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Россия начала поставлять ЗРК С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Экономика

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

Сообщается, что МРОТ поднимут на 1 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 02:36
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека

Обновлено вчера в 20:19
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество

Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности

Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Сомали десять человек погибли при атаке на отель

Обновлено вчера в 18:45
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Курорты Турции заволокло дымом из-за лесных пожаров

Популярные курорты на побережье Эгейского моря Турции, среди которых Даламан и Фетхие, затянуло дымом из-за лесных пожаров в районе провинции Мугла.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Происшествия

На греческом Наксосе самолет выкатился за пределы ВПП

Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено вчера в 17:09
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ди Си Юнайтед
Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. «Ди Си» - общепринятая аббревиатура округа Колумбия, где находится город Вашингтон. Четырёхкратный обладатель Кубка MLS, что на данный момент является вторым результатом лиги после «Лос-Анджелес Гэлакси». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 1998 года, один из двух клубов MLS, сумевших завоевать этот титул.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное