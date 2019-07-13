В конце первого тайма Леонардо Хара забил первый мяч "Ди Си Юнайтед" в этой встрече. Под занавес игры команду от поражения спас гол Квинси Амариква, который воспользовался передачей капитана команды Уэйна Руни. Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS.

Руни спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

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