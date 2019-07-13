Футбол
Руни спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLSГазета.Ru вчера в 21:46
В конце первого тайма Леонардо Хара забил первый мяч "Ди Си Юнайтед" в этой встрече. Под занавес игры команду от поражения спас гол Квинси Амариква, который воспользовался передачей капитана команды Уэйна Руни. Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS.
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Голевая передача Руни помогла «Ди Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Ингленд Революшн». Видео
Спорт-Экспрессвчера в 21:06
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