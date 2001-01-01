Футбол

Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:20

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
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Уэйн Руни: Сделал бы все возможное, чтобы Почеттино стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

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Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ07:20

Руни: «Я бы сделал все возможное, чтобы главным тренером „МЮ“ стал Покеттино»

Спорт-Экспресс08:19

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Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»

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Руни: «На месте МЮ сделал бы всё возможное, чтобы переманить Почеттино»

Soccer.ruвчера в 23:42
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Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

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Полиция задержала четверых участников шествия, проходящего в центре Москвы в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, передает корреспондент "Ъ".
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После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
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Долг жителей республики перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» только за третий квартал 2018 года достиг 3 млрд рублей, и этот фактор, по словам депутата, серьёзно бьёт по политической стабильности в регионе.
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В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
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МОК по непонятным причинам скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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