Футбол
Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:20
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
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Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок
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Самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за дебошира
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Путин на Крещение окунулся в прорубь
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Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
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Во Франции проходят массовые протесты «жёлтых жилетов»
Тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы принять участие в акциях протеста против политики правительства Эммануэля Макрона.
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
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Диану Арбенину выписали из больницы во Франции
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Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком
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Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
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Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников
Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.
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Долг жителей республики перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» только за третий квартал 2018 года достиг 3 млрд рублей, и этот фактор, по словам депутата, серьёзно бьёт по политической стабильности в регионе.
Обновлено в 07:25
Экономика
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Обновлено 17 января в 19:31
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Адвокат Уилана заявил о возможности его выхода под залог
Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана, рассказал о возможном выходе своего клиента под залог.
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«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января
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Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе
Архив рок-группы "Гражданская оборона" представят на аукционе. Сведения об этом появились на сайте "Литфонда".
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МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018
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Найдено тело еще одного летчика Су-34
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«Самый милый в мире пес» умер от тоски
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Виктория Сливко победила в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере
Россиянка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Арбере.
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