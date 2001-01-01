Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:20

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Руни сказал, кто должен стать тренером «Манчестер Юнайтед»

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