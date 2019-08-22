Футбол
Руни получил прямую красную карточку в матче MLSREGNUM 02:51
У «Нью-Йорка» отличились Алехандро Ромеро и Даниэль Ройер, реализовавший пенальти. По ходу матча главный арбитр показал две красные карточки. На 24-й минуте прямое удаление получил нападающий Уэйн Руни, который ударил соперника локтем по лицу.
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«Ди Си Юнайтед» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз», Руни получил прямую красную карточку
Sportbox.RUвчера в 22:24
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