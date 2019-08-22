Футбол
Руни получил прямую красную карточку за грубую игруSoccer.ru 01:52
Английский футболист ударил в лицо игрока соперников и оставил свою команду в меньшинстве уже на 24-й минуте. В концовке первого тайма составы уравнялись - красную карточку получил Амро Тарек, однако в итоге "Ди Си Юнайтед" проиграл со счетом 1:2.
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«Ди Си Юнайтед» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз», Руни получил прямую красную карточку
Sportbox.RUвчера в 22:24
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