Футбол
Руни получил первую красную карточку в MLSЧемпионат 04:39
В начале второго тайма нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни сфолил на Диего Росси и получил жёлтую карточку. Позже главный судья встречи решил воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (VAR), после чего показал английскому форварду красную карточку. Это удаление стало первым для Руни в MLS.
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