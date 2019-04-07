Футбол

Руни получил первую красную карточку в MLSЧемпионат 04:39

В начале второго тайма нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни сфолил на Диего Росси и получил жёлтую карточку. Позже главный судья встречи решил воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (VAR), после чего показал английскому форварду красную карточку. Это удаление стало первым для Руни в MLS.
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За что Руни получил первую красную карточку в MLS. Жуткий фол

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Руни получил первое удаление в MLS

Газета.Ru05:32

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