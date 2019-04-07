Футбол
Руни получил первую красную карточку в МЛСЕвро-футбол.ру 04:16
Нападающий "Ди Си Юнайтед" заработал первое удаление в МЛС. Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" был удалён с поля в матче против "Лос-Анджелеса", в котором его команда была разгромлена со счётом 0:4.
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Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
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Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
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Спорт
Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы
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Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
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Футбол
Болельщицы «Уфы» обратились к сбежавшему от жены Новосельцеву
Обновлено в 06:21
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
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Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
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Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
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Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
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Шоу-бизнес
Марк Джейкобс сыграл свадьбу со своим возлюбленным в Нью-Йорке! Собрались все звезды
На свадьбе были замечены все их звездные друзья: Анна Винтур, Джиджи и Белла Хадид, Эмили Ратаковски с мужем, Кейт Мосс, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер.
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Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве
Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7
В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
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Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Всего за сутки в Петербурге эвакуировали 700 школьников
Из комплексов эвакуировали 2215 человек. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что минёры вновь перешли на учебные заведения.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
США передислоцировали контингент в Ливии
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.
Обновлено в 06:16
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
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Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Политика
В ЮАР дебаты в прямом эфире завершились дракой стульями
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Русские «боевые экстрасенсы» встревожили НАТО
Британская Times рассказала о российских «боевых экстрасенсах», которые способны обнаруживать засады и допрашивать пленных с помощью телепатии, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Украинское командование сообщило о потерях ВСУ в Донбассе
Накануне начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские оккупанты понесли небоевые потери в Донбассе.
Обновлено в 02:38
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Технологии
Власти озвучили будущее Рунета и популярных соцсетей
В ближайшем будущем среди пользователей Рунета увеличится спрос на приватность данных.
Обновлено в 05:45