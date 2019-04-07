Футбол

Руни получил первую красную карточку в МЛСЕвро-футбол.ру 04:16

Нападающий "Ди Си Юнайтед" заработал первое удаление в МЛС. Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" был удалён с поля в матче против "Лос-Анджелеса", в котором его команда была разгромлена со счётом 0:4.
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Руни получил первое удаление в MLS

Газета.Ru05:32

Руни получил первую красную карточку в MLS

Чемпионат04:39

Руни получил красную карточку в матче МЛС

Sport24.ru04:17

«Ди Си Юнайтед» крупно уступил «Лос-Анджелесу», Руни получил красную карточку

Матч ТВ03:31

Руни впервые удален в MLS. Арбитру помог ВАР

Спорт-Экспресс02:47

Руни получил первую красную карточку в МЛС

Sports.ru04:58

Руни получил красную карточку в матче МЛС, его команду разгромили

Бомбардир.ру03:44
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Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
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Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
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Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
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Тарасова спасла Ягудина от пьянства

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Марк Джейкобс сыграл свадьбу со своим возлюбленным в Нью-Йорке! Собрались все звезды

На свадьбе были замечены все их звездные друзья: Анна Винтур, Джиджи и Белла Хадид, Эмили Ратаковски с мужем, Кейт Мосс, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер.
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Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только

По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве

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Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 11:13
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Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»

Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Всего за сутки в Петербурге эвакуировали 700 школьников

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По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
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США передислоцировали контингент в Ливии

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.
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Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

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"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
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В ЮАР дебаты в прямом эфире завершились дракой стульями

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Армия и оружие

Русские «боевые экстрасенсы» встревожили НАТО

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Власти озвучили будущее Рунета и популярных соцсетей

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Американский футбольный клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. «Ди Си» - общепринятая аббревиатура округа Колумбия, где находится город Вашингтон. Четырёхкратный обладатель Кубка MLS, что на данный момент является вторым результатом лиги после «Лос-Анджелес Гэлакси». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 1998 года, один из двух клубов MLS, сумевших завоевать этот титул.
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