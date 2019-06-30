Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Армия и оружие
Россия продает С-400, а для себя создает «пятисотый»
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами
Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено вчера в 09:25
Спорт
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 07:53
Технологии
Крупнейший поставщик камер полиции в США отказался от функции распознавания лиц
ACLU одобрил решение Axon отложить внедрение технологии распознавания лиц в официальном заявлении, содержащем отсылки к закону о требованиях к нательным камерам, который запрещает использование функции распознавания лиц и других биометрических систем наблюдения в нательных камерах правоохранительных органов.
Обновлено в 04:55
Политика
В Кремле рассказали о жестком разговоре Путина и Мэй по делу Скрипалей
Беседа между Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:08
Политика
Грузинская оппозиция начала шествие в Тбилиси
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ
Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Обновлено в 08:38
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с «Ахматом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку с новой командой.
Обновлено в 05:10
Кино
Шойгу: Минобороны откроет киностудию
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Мать убитого сына встала на сторону убийцы
В Петербурге осудили мужчину, убившего своего пасынка.
Обновлено 27 июня в 09:54
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34