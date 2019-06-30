Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уэйн Руни: Ван Гал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал – на сто процентов

Советский спорт05:45

Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Sport24.ru03:51

Руни не считает Фергюсона лучшим тренером

Sport.ru06:30

Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. Это не Фергюсон

Матч ТВ06:10

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Чемпионат06:08

Уэйн Руни: «Ван Гал – лучший тренер из всех, с кем я работал»

Sports.ru05:15

Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

Soccer.ru02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Обновлено в 07:02
Происшествия

Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Авто

Какие машины в нашей стране можно купить в бюджете до 50 000 рублей?

Обновлено в 05:56
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Политика

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Обновлено в 08:15
Экономика

«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца

Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено 28 июня в 12:08
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Пьяный украинский боевик сжег блиндаж с сослуживцами

Пьяный украинский боевик в результате неудачного запуска сигнальной ракеты сжег блиндаж с сослуживцами на позициях 25-й бригады ВСУ на оккупированной территории ЛНР.
Обновлено в 08:08
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Футбол

Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»

Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
Обновлено в 06:21
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Глава «Ростеха» рассказал, почему не пользуется айфоном

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что iPhone предпочитает смартфоны от Samsung.
Обновлено в 05:25
Общество

Лётное шоу на форуме «Армия-2019»

В рамках военно-технического форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке проходит лётное шоу.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:13
Хоккей

Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает

Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Спорт

Арина Аверина выиграла золото в многоборье на чемпионате России

Арина Аверина стала победительницей многоборья в индивидуальной программе на чемпионате России по художественной гимнастике.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

В Стрельне горит здание Михайловской дачи

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 06:32
Общество

Новый приток воды ожидается в Иркутской области

Синоптики предупредили о новых ливнях, которые, по предварительным прогнозам, обрушатся на подтопленные районы Иркутской области уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

Обновлено в 07:58
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи

Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луи ван Гал
Нидерландский тренер
Нидерландский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное