Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Обновлено в 07:02
Происшествия
Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц
Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Обновлено в 08:15
Экономика
«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца
Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено 28 июня в 12:08
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Пьяный украинский боевик сжег блиндаж с сослуживцами
Пьяный украинский боевик в результате неудачного запуска сигнальной ракеты сжег блиндаж с сослуживцами на позициях 25-й бригады ВСУ на оккупированной территории ЛНР.
Обновлено в 08:08
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Футбол
Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»
Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
Обновлено в 06:21
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Глава «Ростеха» рассказал, почему не пользуется айфоном
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что iPhone предпочитает смартфоны от Samsung.
Обновлено в 05:25
Общество
Лётное шоу на форуме «Армия-2019»
В рамках военно-технического форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке проходит лётное шоу.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля
Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:13
Хоккей
Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает
Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Спорт
Арина Аверина выиграла золото в многоборье на чемпионате России
Арина Аверина стала победительницей многоборья в индивидуальной программе на чемпионате России по художественной гимнастике.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Стрельне горит здание Михайловской дачи
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 06:32
Общество
Новый приток воды ожидается в Иркутской области
Синоптики предупредили о новых ливнях, которые, по предварительным прогнозам, обрушатся на подтопленные районы Иркутской области уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 19:57
Спорт
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи
Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00