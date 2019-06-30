Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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Ученые: Недоношенные дети имеют проблемы со сном
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Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
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Крейг вернулся на съемки бондианы после операции
Съемки продолжились в лондонском районе Вестминстер впервые после операции известного 51-летнего актера.
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Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
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Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
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С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии Starlink
SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.
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В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
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Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки
Сборная Мадагаскара обыграла команду Нигерии в третьем матче группового этапа Кубка Африки 2019 года.
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Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей
Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
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Новостройки в Казани подорожали на 17 процентов
По итогам июня заметное подорожание произошло в Краснодаре: там стоимость новостроек поднялась на 2,36 процента, до 52,1 тысяч рублей за кв. м. Это на 17,45 процентов больше чем в прошлом году.
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