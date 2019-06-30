Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
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Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Авто
Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах
Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
Обновлено в 04:15
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Музыка
Гран-при конкурса Чайковского завоевал пианист Александр Канторов
Французский пианист Александр Канторов стал обладателем гран-при XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Садальский ловко подколол отца Агутина за участие в «Голосе»
Станислав Садальский в Instagram ловко подколол отца певца и композитора Леонида Агутина Николая Петровича, который участвовал в шоу «Голос».
Обновлено в 07:56
Наука
Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых
Примечательным является то, что обнаруженные подледные озера схожим с теми, что находятся в Антарктиде. Однако их отличают меньшие размеры.
Обновлено 27 июня в 23:29
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии
В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская показала «горячее» видео в купальнике
Настасья Самбурская показала поклонникам «горячее» видео в оригинальном красном купальнике.
Обновлено в 08:41
Политика
Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» завтра объявит о подписании де Лигта
«Ювентус» согласовал детали трансфера защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 09:10
Общество
Лето вернется в Москву с 1 июля
По данным Гидрометцентра РФ, в Москве 30 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла.
Обновлено в 02:00
Политика
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Президент России часто переходит на английский и немецкий во время своих двусторонних встреч.
Обновлено в 08:51
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Музыка
Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии
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Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с артистом
Супруга певца Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с ним.
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Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01