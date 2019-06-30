Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Уэйн Руни: Ван Гал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал – на сто процентов

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Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

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Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. Это не Фергюсон

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Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

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Уэйн Руни: «Ван Гал – лучший тренер из всех, с кем я работал»

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Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

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