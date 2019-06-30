Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

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