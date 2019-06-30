Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьереЧемпионат 06:08

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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Уэйн Руни: Ван Гаал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал - на сто процентов

Советский спорт05:45

Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

Soccer.ru02:52

Руни не считает Фергюсона лучшим тренером

Sport.ru06:30

Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. Это не Фергюсон

Матч ТВ06:10

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Чемпионат06:08

Уэйн Руни: «Ван Гал – лучший тренер из всех, с кем я работал»

Sports.ru05:15

Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Sport24.ru03:51
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Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Гаджеты

Xiaomi окончательно отказалась от выпуска смартфонов серии Mi Max

Стало известно о закрытии линейки смартфонов Mi Max с большим экраном. Об этом заявил глава бренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Происшествия

На Васильевском острове загорелась коммуналка

Спасатели тушили ее час В Петербурге на Васильевском острове пожарные почти два часа пытались потушить огонь в доме, где расположена гостиница.
Обновлено в 06:10
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Общество

В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой

В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур

Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Общество

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора

На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Путин заедет в страдающую от паводка Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области на обратном пути из Осаки с саммита G20.
Обновлено вчера в 06:29
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Обновлено в 06:45
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика

Пресс-секретарь Белого дома пострадала на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Американские и северокорейские сотрудники СМИ устроили потасовку, пытаясь занять лучшее место для освещения встречи лидеров Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в результате потасовки, которую устроили американские и северокорейские журналисты во время встречи глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Обновлено в 06:01
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Политика

Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане

На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
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