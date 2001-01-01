Футбол
Руни назвал слабое место РэшфордаЕвро-футбол.ру вчера в 23:14
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал слабое место Маркуса Рэшфорда.
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Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье
Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект
Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:14
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Спорт
Загитова завоевала золото на чемпионате мира, Медведева стала третьей
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), третьей стала ее соотечественница Евгения Медведева.
Обновлено в 08:29
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек
Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.
Обновлено в 07:24
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Санкт-Петербурге на мосту столкнулись более 20 автомобилей
В Санкт-Петербурге на Ушаковской развязке произошло шесть ДТП с участием 21 машины.
Обновлено в 04:40
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, призвавшего признать спорную территорию Голанских высот частью Израиля.
Обновлено в 05:40
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Машинист остановил поезд в Ленинградской области, чтобы спасти собаку
Пользователи социальных сетей сообщают, что машинист остановил поезд в Ленобласти, чтобы спасти привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 04:51
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона (пятисот тысяч) бланков.
Обновлено в 08:21
Политика
ЕС дал Великобритании последний шанс для Brexit
Парламентарии опасаются, что Великобритания окажется втянута в таможенный союз с ЕС после выхода из блока, если стороны не смогут заключить торговое соглашение.
Обновлено в 05:59
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева проигнорировала похороны Началовой
Певица Наташа Королёва не посчитала нужным попрощаться со своей подругой и коллегой Юлией Началовой и проигнорировала её похороны.
Обновлено в 01:43
Футбол
Дзюба объяснил поражение от сборной Бельгии
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1, так как у россиян нет своего Эдена Азара.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20