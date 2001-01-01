Футбол
Руни назвал слабое место РэшфордаЕвро-футбол.ру вчера в 23:14
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал слабое место Маркуса Рэшфорда.
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Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Театры
Объявлена программа XIV Международного фестиваля «Науруз»
В июне в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Политика
Губернатор разъяснил коммунистам функции правительственного вертолета
Губернатор Валерий Радаев указал парламентарию на некорректность высказывания.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Культура
Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Двухлетний мальчик утонул, провалившись под лед в Иркутской области
Пропажу детей со двора обнаружила мать. Выглянув в окно, она увидела, что мальчики провалились под лед, и бросилась к ним.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта
Обновлено в 03:14
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 20:48
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Театры
В Варшаве поставили спектакль по книге Гитлера
Постановка пьесы по книге Адольфа Гитлера в одном из театров Варшавы вызвала международный скандал.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек
В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:23
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество
В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы
Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Здоровье
В Великом Новгороде отмечен рост обращений за наркологической помощью
В Великом Новгороде в 2018 году показатель заболеваемости всеми наркологическими расстройствами снизился на 33,9%, при этом в областном центре отмечается существенный рост потребления токсикоманических психоактивных веществ.
Обновлено в 02:59
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09