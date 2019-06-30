Футбол

Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. И это не ФергюсонСпорт-Экспресс 11:32

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни назвал Луи ван Гала лучшим тренером из всех, с кем ему приходилось работать. Форвард играл под началом ван Гала в "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год.
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Руни назвал Ван Гала лучшим тренером в своей карьере

Sport.ru13:58

Уэйн Руни: Ван Гал, безусловно, лучший тренер, с которым я работал – на сто процентов

Советский спорт05:45

Уэйн Руни: «Ван Гал – лучший тренер из всех, с кем я работал»

Sports.ru05:15

Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. Это не Фергюсон

Матч ТВ06:10

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

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Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Sport24.ru03:51

Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

Soccer.ru02:52
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