Футбол
Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. И это не ФергюсонСпорт-Экспресс 11:32
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни назвал Луи ван Гала лучшим тренером из всех, с кем ему приходилось работать. Форвард играл под началом ван Гала в "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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