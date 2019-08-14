Футбол
Руни нанял специалиста, чтобы перестать питьСпорт-Экспресс 05:59
Форвард Уэйн Руни, который ранее подписал контракт с «Дерби», нанял специалиста по семейным отношениям, утверждает The Sun. 33-летний английский футболист хочет навсегда бросить пить.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса
В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Лион» купил экс-полузащитника «Арсенала» за € 25 млн
Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.
Обновлено в 07:10
Политика
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Минпромторг прокомментировал идею запрета старых автомобилей
Ранее стало известно, что комитет по экономической политике и промышленности Государственной думы предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации".
Обновлено в 05:35
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа
Ранее в августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 07:14
Авто
Обнародованы первые фото нового Kia Mohave
Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Политика
Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу
В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено вчера в 04:14
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Интернет
Яндекс.деньги появятся в WhatsApp
Пользователи популярного сервиса Яндекс.деньги получат возможность обратиться в техническую поддержку через WhatsApp.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22