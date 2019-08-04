Футбол
Руни намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 10:31
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни хочет вернуться в клуб в качестве тренера, передает The Sun. По информации издания, футболист планирует войти в штаб нынешнего рулевого "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера по истечении контракта с "Ди Си Юнайтед".
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Армия и оружие
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В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
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Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США
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Политика
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Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
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Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
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Обновлено вчера в 16:24
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В Японии засняли обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200.
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Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
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В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
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Армия и оружие
Авиация Минобороны РФ продолжает тушение лесных пожаров в Сибири
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Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
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СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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