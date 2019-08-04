Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни хочет вернуться в клуб в качестве тренера, передает The Sun. По информации издания, футболист планирует войти в штаб нынешнего рулевого "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера по истечении контракта с "Ди Си Юнайтед".

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