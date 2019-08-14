Футбол

Руни начал борьбу с алкоголизмомЕвро-футбол.ру 08:46

По информации The Sun, 33-летний игрок, который и ранее не отличался примерным поведением, начал часто выпивать, выступая за американский "Ди Си Юнайтед". Жена Колин в итоге все же убедила Уэйна нанять специалиста для борьбы с алкоголизмом.
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Руни хочет бросить пить, чтобы спасти брак

Sport24.ru06:58

Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом

Газета.Ru07:36

Руни наймет специалиста, чтобы побороть алкоголизм и спасти брак

РИА Новости07:14

Руни нанял специалиста, чтобы прекратить пить

Матч ТВ06:52

Руни нанял специалиста, чтобы прекратить пить

Sportbox.RU06:52

Руни нанял специалиста, чтобы перестать пить

Спорт-Экспресс05:59

Руни нанял специалиста, чтобы навсегда бросить пить

Чемпионат05:45
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
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"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
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В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
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Наука

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Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Политика

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В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Общество

Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Егора Жукова

Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика

США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге

США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.
Обновлено в 14:45
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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«Арарат-Армения» выбил чемпиона Грузии

Обновлено в 14:13
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
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Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

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Технологии

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Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
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Футбол

Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко

56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Политика

Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Обновлено в 13:54
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Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
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Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина официально зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:11
Общество

Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве

Почти каждый 10-й ребенок в мире находится в трудовом рабстве.
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Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
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Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
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Французские таможенники перехватили более 1 т кокаина

В городе Гавр на севере Франции таможенники изъяли более 1 т кокаина.
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«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского

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Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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