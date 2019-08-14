Футбол

Руни начал борьбу с алкоголизмомЕвро-футбол.ру 08:46

По информации The Sun, 33-летний игрок, который и ранее не отличался примерным поведением, начал часто выпивать, выступая за американский "Ди Си Юнайтед". Жена Колин в итоге все же убедила Уэйна нанять специалиста для борьбы с алкоголизмом.
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