По информации The Sun, 33-летний игрок, который и ранее не отличался примерным поведением, начал часто выпивать, выступая за американский "Ди Си Юнайтед". Жена Колин в итоге все же убедила Уэйна нанять специалиста для борьбы с алкоголизмом.

Происшествия В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Шоу-бизнес «Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу» Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».

Экономика 10-процентная пошлина всё же затронет ряд продуктов Apple с 1 сентября Вчера стало известно о решении США отложить введение 10-процентной пошлины на импорт из Китая определённых категорий продуктов, включая смартфоны iPhone, до 15 декабря.

Экономика «Газпром» попросил у России триллион рублей «Газпром» просит правительство поддержать проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Футбол «Ливерпуль» провел тренировку с мальчиком без ног. Видео Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вместе с одноклубниками во вторник 13 августа провели тренировку с детьми c ампутированными нижними конечностями, соответствующим видео поделился Sky Sports в Twitter.

Спорт Йоханнес Бе номинирован на премию из-за признания в нарушении правил Ассоциация неправительственных организаций «Европейское движение за честную игру» («European Fair Play Movement») номинировала норвежского биатлониста Йоханнеса Бе на премию «За честную игру».

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика В Кремле прокомментировали московские протесты На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Космос Жизнь красной звезды глазами астрономов Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.

Политика В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.

Происшествия Константина Янкаускаса арестовали еще на девять суток Зюзинский районный суд арестовал на девять суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.

Игры Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.

Общество ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).

Политика Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Авто Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.