Футбол
Руни начал борьбу с алкоголизмомЕвро-футбол.ру 08:46
По информации The Sun, 33-летний игрок, который и ранее не отличался примерным поведением, начал часто выпивать, выступая за американский "Ди Си Юнайтед". Жена Колин в итоге все же убедила Уэйна нанять специалиста для борьбы с алкоголизмом.
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Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
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«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Экономика
10-процентная пошлина всё же затронет ряд продуктов Apple с 1 сентября
Вчера стало известно о решении США отложить введение 10-процентной пошлины на импорт из Китая определённых категорий продуктов, включая смартфоны iPhone, до 15 декабря.
Обновлено в 09:11
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
«Газпром» просит правительство поддержать проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса.
Обновлено в 08:40
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
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Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Ливерпуль» провел тренировку с мальчиком без ног. Видео
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вместе с одноклубниками во вторник 13 августа провели тренировку с детьми c ампутированными нижними конечностями, соответствующим видео поделился Sky Sports в Twitter.
Обновлено в 04:41
Спорт
Йоханнес Бе номинирован на премию из-за признания в нарушении правил
Ассоциация неправительственных организаций «Европейское движение за честную игру» («European Fair Play Movement») номинировала норвежского биатлониста Йоханнеса Бе на премию «За честную игру».
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Космос
Жизнь красной звезды глазами астрономов
Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.
Обновлено в 01:55
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Константина Янкаускаса арестовали еще на девять суток
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 09:28
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Обновлено в 09:21
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Общество
ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян
Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).
Обновлено в 10:13
Политика
Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку
В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Авто
Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg
Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Политика
Самыми частыми «мишенями» хакеров назвали банки и органы власти в РФ
Жертвами кибератак в России чаще всего становятся банки и органы власти в России.
Обновлено в 10:25