Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет вернуться в английский «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера. Как сообщает The Sun, он планирует войти в штаб нынешнего главного тренера «красных дьяволов» норвежца Уле Гуннара Сульшера по истечении контракта с «Ди Си Юнайтед».

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