Футбол
Руни хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»News.ru вчера в 11:02
Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет вернуться в английский «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера. Как сообщает The Sun, он планирует войти в штаб нынешнего главного тренера «красных дьяволов» норвежца Уле Гуннара Сульшера по истечении контракта с «Ди Си Юнайтед».
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Авто
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Обновлено вчера в 15:36
Общество
Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Предстоящий четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе, сообщает Агентство "Москва".
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Происшествия
В воинской части Красноярского края загорелся склад с боеприпасами
Склад боеприпасов загорелся в красноярской деревне Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края.
Обновлено в 07:32
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В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
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«Оренбург» подписал израильского защитника
Израильский защитник Эди Готлиб подписал контракт с российским футбольным клубом "Оренбург".
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
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Происшествия
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Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге двухлетнюю девочку на детской площадке покусала собака
Врачи диагностировали ей укушенную рану лица и перелом носа. Предварительно, ребенка укусила неизвестная собака на детской площадке.
Обновлено в 07:15
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
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В Испании разгорелся спор из-за гаспачо
Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Космос
На краю Млечного пути нашли след одной из первых звезд Вселенной
На краю галактики Млечный путь нашли призрачный след одной из первых звезд Вселенной.
Обновлено в 06:20
Происшествия
На трассе под Саратовом шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, около 6:40 утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области у села Луганское на 376 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Брюгге» приобрел вратаря «Ливерпуля» Миньоле
Обновлено в 01:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
США и Южная Корея проведут военные учения
Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Технологии
MasterCard запустит проект в сфере криптовалют
Транснациональная финансовая корпорация MasterCard открыла ряд вакансий для блокчейн-направления.
Обновлено в 07:54
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«МЮ» объявил о переходе футболиста «Лестера» Харри Магуайра
Обновлено в 07:53
Экономика
Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Обновлено в 06:35
Авто
Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории
Руководители автомобильной компании Mercedes-Benz заявили о подготовке к презентации лучшего седана за всю историю компании.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес «ведьмой»
4 августа в Москве впервые за семь лет прошел концерт Дженнифер Лопес. Ольга Бузова, побывавшая на выступлении, назвала певицу «ведьмой».
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Винт моторной лодки смертельно травмировал ребёнка в Красноярском крае
Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования девочки винтом моторной лодки.
Обновлено в 03:24
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23