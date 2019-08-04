Футбол
Руни хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 21:51
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни после завершения карьеры хотел бы вернуться в "Манчестер Юнайтед" и войти в тренерский штаб "красных дьяволов". Ранее появилась информация, что жена форварда Колин желает вернуться домой. Контракт Руни рассчитан до конца 2020 года.
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Цех фанерного комбината загорелся в Вологодской области
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Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
За сутки Bitcoin подорожал на 9%. Цена криптовалюты превысила $11 600
За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 9%. Стоимость монеты растет с 29 июля, когда она установила локальный минимум в $9265.
Обновлено в 03:06
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Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено 03 августа в 11:57
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Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
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Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
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Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
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Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
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Тори Спеллинг напугала окружающих имплантантами груди
Позже в социальных сетях поклонники актрисы заметили, что они напуганы ее имплантантами и грудь кинозвезды теперь смотрится неестественно и даже некрасиво.
Обновлено в 00:54
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СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение
Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования
Как составляется рейтинг CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Акинфеев: вижу себя только в ЦСКА — вся жизнь здесь прошла
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что планирует выступать за «армейский» клуб до конца карьеры.
Обновлено в 00:30
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Названа дата введения санкций США против России
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России по делу об отравлении в Британии Скрипалей.
Обновлено в 01:13
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
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Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Политика
20 лет назад Путину предложили должность президента РФ
5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин позвал к себе в кабинет директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, а заодно подумать и о "самой высокой должности".
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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Политика
Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела
Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 03:11
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
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В МЧС назвали площадь лесных пожаров в Иркутской области
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Стала известна польза теплой питьевой воды
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Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00