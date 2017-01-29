Футбол

Руни: «Сульшер дал игрокам „Манчестер Юнайтед“ свободу»
Sport24.ru
04:38

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал свое мнение о первой победе «МЮ» под руководством Уле Гуннара Сульшера. Сульшер возглавил клуб после увольнения Жозе Моуринью и в первой же встрече на новом посту победил «Кардифф» со счетом 5:1.
Sport24.ru04:38

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Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»

Sportbox.RU03:11

Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»

Матч ТВ03:11

Руни: «При Моуринью игроки „МЮ“ были скованными»

Евро-футбол.ру02:31

Руни: «Сульшер дал игрокам „Манчестер Юнайтед“ свободу»

Sport24.ru04:38

Руни: при Моуринью игроки «МЮ» выглядели скованно, Сульшер дал им свободу

Чемпионатвчера в 15:46

Уэйн Руни: «Игроки „МЮ“ был зажатыми при Моуринью, Сульшер дал им свободу»

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Уэйн Руни: «При Моуринью игроки „МЮ“ были скованы, никто не наслаждался футболом. Сульшер дал им свободу»

Sports.ruвчера в 15:31
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Сульшер заинтересован в приглашении Витселя в «Манчестер Юнайтед»

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Этот год всегда будет занимать особе место в моей жизни, не могу просить большего.
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Ковач выиграл 5 матчей подряд в бундеслиге впервые в карьере

47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
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Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
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Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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