Руни, Нани и Ибрагимович сыграют в матче всех звезд MLS с «Атлетико»REGNUM 03:55

Игроков MLS на матч с «Атлетико» выбрали путем голосования болельщики лиги. Также в состав команды звезд MLS попали бывший шведский форвард «Милана», «Ювентуса» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» португальский хавбек Нани и британский нападающий Уэйн Руни.

Руни, Нани и Ибрагимович сыграют в матче всех звезд MLS с «Атлетико»

Культура Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян "После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.

Общество Шендерович призвал назло поехать в Грузию и признаться в любви Писатель-сатирик Виктор Шендерович, комментируя в своем Facebook, указ президента России Владимира Путина о запрете полетов в Грузию с 8 июля, призвал назло поехать в эту "удивительную страну и признаться в любви".

Футбол Агент Гамшика опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому» Мартин Петрас, агент полузащитник «Далянь Ифань» Марека Гамшика, опроверг информацию, что словацкий футболист может перейти в «Рому».

Политика В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.

Наука Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.

Игры Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.

Экономика Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".

Происшествия Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.

Происшествия Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.

Происшествия Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Общество Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.