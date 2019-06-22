Футбол
Руни, Нани и Ибрагимович сыграют в матче всех звезд MLS с «Атлетико»REGNUM 03:55
Игроков MLS на матч с «Атлетико» выбрали путем голосования болельщики лиги. Также в состав команды звезд MLS попали бывший шведский форвард «Милана», «Ювентуса» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» португальский хавбек Нани и британский нападающий Уэйн Руни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Культура
Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова
Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья
Обновлено в 08:32
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Общество
Шендерович призвал назло поехать в Грузию и признаться в любви
Писатель-сатирик Виктор Шендерович, комментируя в своем Facebook, указ президента России Владимира Путина о запрете полетов в Грузию с 8 июля, призвал назло поехать в эту "удивительную страну и признаться в любви".
Обновлено в 08:16
Футбол
Агент Гамшика опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому»
Мартин Петрас, агент полузащитник «Далянь Ифань» Марека Гамшика, опроверг информацию, что словацкий футболист может перейти в «Рому».
Обновлено в 08:56
Общество
МЧС: град, дождь и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае
МЧС напоминает, при сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении.
Обновлено в 03:15
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Наука
Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса
Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.
Обновлено 20 июня в 10:11
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Экономика
Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков
В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".
Обновлено в 08:40
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии
Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ
Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск
Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04