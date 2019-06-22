Футбол

Руни, Нани и Ибрагимович сыграют в матче всех звезд MLS с «Атлетико»REGNUM 03:55

Игроков MLS на матч с «Атлетико» выбрали путем голосования болельщики лиги. Также в состав команды звезд MLS попали бывший шведский форвард «Милана», «Ювентуса» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» португальский хавбек Нани и британский нападающий Уэйн Руни.
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Уэйн Руни: «Спасибо фанатам, включившим меня в сборную Звезд MLS»

Спорт-Экспресс10:23

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Sport24.ru02:15

Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Sportbox.RU02:46

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» за команду звезд МЛС

Soccer.ru02:57

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»

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Ибрагимович, Руни и Нани сыграют с «Атлетико» в матче звезд MLS

Metaratings03:51

Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Матч ТВ02:46
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