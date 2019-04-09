Политика
Рунет получит суверенитет в ноябреКоммерсантъ 16:11
Документ вступит в силу уже в ноябре этого года, обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.
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Вступление этого закона в силу никак не повлияет на пользователей интернета. Все сравнения и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности.
— Леонид Левин, депутатРИА Новости 08:28
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Комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению во II чтении законопроект об устойчивой работе рунета
Rambler News Service08:25
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Политика
Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Авто
Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева
9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:24
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Политика
Генпрокуратура рассказала о хищениях в «Ростехе» и «Роскосмосе»
Обновлено в 14:19 Более 1,6 млрд рублей, выделенных на создание новейших разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха".
Обновлено в 04:38
Происшествия
В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний»
В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Нюша показала очень горячее фото
Певица Нюша (28) опубликовала в Instagram горячий кадр из новой фотосессии для журнала Cosmopolitan.
Обновлено в 09:04
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Политика
Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года
Обновлено в 14:47
Общество
Активистку движения «Ленинский комсомол» арестовали на семь суток
Октябрьский районный суд Петербурга наказал активистку движения «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи» Викторию Северин семисуточным арестом.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
Трамп подтвердил планы США ввести пошлины на товары из ЕС
«Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд»,— написал господин Трамп.
Обновлено в 09:04
Космос
Новосибирские ученые участвуют в запуске «Федерации»
Научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Юрий Чугуй пояснил, что институт также участвует в ряде серьезных космических проектов, реализуемых АО «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (Красноярск).
Обновлено в 03:14
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Технологии
Миллионы пользователей майнят криптовалюту VK Coin
Обновлено 07 апреля в 10:09
Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Происшествия
После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Политика
Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Культура
Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы
Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы Юбилейное выступление артиста должно было состояться 14 апреля.
Обновлено в 11:20