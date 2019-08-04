Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочкеРИА Новости 07:52
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке. Об этом в фейсбуке сообщила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.
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Происшествия
В США произошел второй за сутки массовый расстрел
Всего несколько часов назад в Техасе жертвами бойни в торговом центре стали 20 человек. Журналисты сообщают, среди погибших целые семьи.
Обновлено в 04:47
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе
Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
«Р-фарм» теснит иностранцев
По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики.
Обновлено вчера в 23:00
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено 02 августа в 01:38
Гаджеты
Пластиковый Samsung Galaxy A50 испытали на прочность
Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до бестселлера Samsung Galaxy A50, который, как известно имеет пластиковый корпус.
Обновлено в 09:58
Технологии
Видят ли животные изображение на экране телевизора?
Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Теннис
Медведев сыграет с Кирьосом в финале турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне (США), призовой фонд которого превышает $1,8 млн.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии
Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:09
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Единоборства
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено в 10:08
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Гаджеты
Vivo представила в России смартфон средней ценовой категории V17 Neo
В России вышел новый смартфон средней ценовой категории Vivo V17 Neo с 6 Гбайт ОЗУ, ОС Android Pie (9.0) и батареей на 4500 мА.ч. Аппарат получил 6,38-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14