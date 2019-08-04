Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочкеРИА Новости 07:52
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке. Об этом в фейсбуке сообщила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.
Обновлено в 11:53
Космос
Умер советский астрофизик Николай Кардашев
В Москве умер академик, директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (АКЦ ФИАН) имени Лебедева Николай Кардашев.
Обновлено в 06:09
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем".
Обновлено в 12:20
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Общество
Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн
Американская модель Кайли Дженнер отметит свой день рождения 10 августа на яхте, аренда которой обошлась ей в $250 млн.
Обновлено в 12:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон выиграл 12 этап чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Зенит» сыграл с «Краснодаром» вничью
В Петербурге в рамках четвертого тура чемпионата России состоялся матч команд «Зенит» и «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 10:32
Общество
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Обновлено в 10:28
Футбол
Магуайр прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 12:37
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Идеолог красных кхмеров умер в Камбодже
На 84 году жизни в Камбодже скончался высокопоставленный функционер режима красных кхмеров и экс-премьер страны Нуон Чеа.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Авто
Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером
Обновлено в 00:56
Кино
Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Обновлено в 09:09
Гаджеты
История о 200-долларовых видеокартах Intel — лишь следствие проблем с переводом
Несколько дней назад на российском канале PRO Hi-Tech вышло интервью с Раджой Кодури (Raja Koduri) — бывшим главным графическим архитектором AMD, который пару лет назад перешёл в Intel.
Обновлено в 09:05
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:34
Политика
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.
Обновлено в 04:04