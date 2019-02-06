Румыния обвинила Россию в провокации в Чёрном мореNews.ru 05:34

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что Россия устраивает провокации в Чёрном море. Он отметил, что отвечать на действия российской стороны будет весь блок НАТО.

Румыния обвинила Россию в провокации в Чёрном море

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