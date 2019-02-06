Армия и оружие

Румыния обвинила Россию в провокации в Чёрном мореNews.ru 05:34

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что Россия устраивает провокации в Чёрном море. Он отметил, что отвечать на действия российской стороны будет весь блок НАТО.
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Бухарест обвинил Москву в провокациях в Чёрном море

REGNUMвчера в 19:36

Румыния обвинила Россию в провокации в Чёрном море

News.ru05:34

«Путин заигрался»: Украинские СМИ по-своему оценили слова министра обороны Румынии о «провокациях» России

Царьград04:32

Косачев ответил на заявления Румынии о «российских провокациях» в Черном море

Взгляд.ру03:30

Румыния сталкивается с провокациями России в Чёрном море

Эхо Москвы00:15

Румыния обвинила Россию в провокациях в Чёрном море

Газета.Ru06:03

В минобороны Румынии обвинили Россию в провокациях в Черном море

ТАССвчера в 19:12
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Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца

Обновлено в 07:41
Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Происшествия

К псковской журналистке пришли с обысками из-за оправдания терроризма

Обновлено в 09:48
Авто

Свыше 28 тыс автомобилей BMW отзывают в России

Более 28 тысяч автомобилей немецкой марки BMW отзывают в России из-за проблем с системой рециркуляции газов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 12:26
Авто

Компания Volvo отзовет 167 тысяч автомобилей по всему миру

Шведская автомобильная компания Volvo объявила о начале отзыва более 167 тысяч автомобилей в различных странах мира.
Обновлено в 11:29
Происшествия

МЧС отреагировало на данные очевидцев о пожаре на НПЗ в Капотне

Обновлено в 12:17
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне

Обновлено в 11:52
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Авто

Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России

Обновлено в 12:23
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором

Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Обновлено в 10:14
Экономика

В меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво

В меню российских ресторанов сети McDonald's может появиться пиво. Об этом рассказал глава российского филиала компании Марк Карена.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Интернет

Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей

Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве спасли застрявшую на льдине лису

В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет

Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note получит стилус S Pen со встроенной камерой

PatentlyMobile подтверждает, что этот стилус S Pen предназначен для будущего смартфона семейства Galaxy Note, но не уточняет, для какого именно.
Обновлено в 01:12
Космос

NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС

Обновлено в 11:43
Кино

Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек

Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек скончался на 89-м году жизни 6 февраля в Праге. Об этом сообщил портал «Пражский экспресс».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам

Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08
Политика

Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента

Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
Обновлено в 08:05
Экономика

В России появятся три генетических центра мирового уровня

Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Гаджеты

Новые Emoji появятся в течении этого года

Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Политика

США закрывают бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве

"В связи со значительным сокращением объема работы Служба иммиграции и гражданства США окончательно закрывает свое бюро в Москве 29 марта 2019 года, - указывается в нем. - Последним днем, когда бюро будет открыто для посещения и приема заявлений, станет 28 февраля 2019 года".
Обновлено в 10:40
Происшествия

Юрий Башмет отменил выступление после пожара в «звездном доме»

Ранее сообщалось, что Башмет был вынужден отменить пресс-конференцию в Москве из-за плохого самочувствия после пожара в квартире дочери.
Обновлено в 12:08
Авто

BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext

В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Общество

Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями

Обновлено в 08:15
Главное