Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкцийРБК 10:19
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Политика
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Теннис
Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой
Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
Обновлено в 10:19
Общество
Температурный рекорд побит в Великобритании
Ранее сообщалось, что парижская жара бьет рекорды.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера
Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм.
Обновлено в 04:54
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Владелец задержанного танкера приехал на Украину
Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
Обновлено в 10:02
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском
Обновлено в 09:49
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Извержение вулкана произошло в Индонезии
Вулкан Тангкубан близ города Бандунг в Индонезии выбросил столб пепла. Об этом сообщает издание The Straits Times.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу
Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
Общество
Совфед одобрил продление «дачной амнистии»
Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Происшествия
Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД
Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00