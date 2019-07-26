Румыния отказалась выдавать разрешение на перевозку российского вооружения в Сербию по Дунаю. Это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за ситуации на Украине, сообщили ТАСС в МИД страны.

Румыния не пропустила российские танки в Сербию

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Происшествия Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.

Политика Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.

Интернет WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.

Политика Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.

Общество Новые пособия на детей до трех лет введут в России В третьем чтении Госдума приняла также законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Космос Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание) Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Общество Топилин прогнозирует снижение темпов рождаемости в России По мнению министра труда, надо предпринимать меры, чтобы в каждой семье было как минимум два ребенка Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, несмотря на неплохие текущие показатели, пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Общество Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.

Общество Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

Политика Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

Общество Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».

Происшествия Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.

Происшествия Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.

Общество Температурный рекорд побит в Великобритании В Великобритании зафиксирована самая высокая температура, отмечавшаяся в стране в июле.

Политика Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.