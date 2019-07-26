Политика
Румыния не пропустила российские танки в СербиюКоммерсантъ 11:38
Румыния отказалась выдавать разрешение на перевозку российского вооружения в Сербию по Дунаю. Это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за ситуации на Украине, сообщили ТАСС в МИД страны.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.
Обновлено в 10:01
Политика
Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима
В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
Обновлено в 07:28
Интернет
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
Обновлено в 09:57
Политика
Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте
Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.
Обновлено в 00:45
Общество
Новые пособия на детей до трех лет введут в России
В третьем чтении Госдума приняла также законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 10:48
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
Футбол
«Динамо» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:52
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:52
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Общество
Топилин прогнозирует снижение темпов рождаемости в России
По мнению министра труда, надо предпринимать меры, чтобы в каждой семье было как минимум два ребенка Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, несмотря на неплохие текущие показатели, пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
Обновлено в 07:27
Общество
Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 09:33
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Общество
Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете
В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
Происшествия
Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД
Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.
Обновлено в 09:42
Общество
Температурный рекорд побит в Великобритании
В Великобритании зафиксирована самая высокая температура, отмечавшаяся в стране в июле.
Обновлено в 09:44
Политика
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
Обновлено в 10:56
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Представлены подставки Sharkoon Pure и Power, высвобождающие место под монитором
Обновлено в 04:28
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти
Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.
Обновлено в 05:35