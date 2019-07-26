Политика

Румыния не пропустила российские танки в СербиюКоммерсантъ 11:38

Румыния отказалась выдавать разрешение на перевозку российского вооружения в Сербию по Дунаю. Это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за ситуации на Украине, сообщили ТАСС в МИД страны.
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