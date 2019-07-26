Политика
Румыния заблокировала доставку российского вооружения в СербиюМосковский Комсомолец 07:59
Власти Румынии отказались выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российским вооружением для Сербии.
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Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду 2020 года
В пятницу, 26 июля, было официально объявлено, что сборная России в лице Олимпийского комитета получила приглашение на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:31
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Общество
Пэрис Хилтон задумала купить лечебницу на Украине
Американская светская львица и бизнесвуман Пэрис Хилтон ведет переговоры о приобретении санаторного комплекса «Деренивская купель», расположенного в Закарпатской области Украины.
Обновлено в 05:55
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага
Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Общество
Сотни демонстрантов проводят акцию протеста в аэропорту Гонконга
Сотни продемократических демонстрантов в пятницу созвали антиправительственную акцию протеста в международном аэропорту Гонконга.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Футбол
Таранов, Гапонов и Шумских вошли в сборную 4-го тура ФНЛ
Футбольная национальная лига в пятницу обнародовала символическую сборную 4-го тура первенства.
Обновлено в 08:14
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено в 07:24
Космос
Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе
«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено в 07:12
Экономика
В России могут подорожать сладости
Из-за подорожания сырья цены на кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут вырасти на 5-7%, сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 01:42
Политика
Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 08:07
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Происшествия
Иранский корабль, потерпевший аварию у берегов Азербайджана, затонул
Затонул иранский грузовой корабль, потерпевший ранее аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, сообщили РИА Новости в Госпогранслужбе Азербайджана.
Обновлено в 08:47
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Экономика
«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю
Согласно сообщению «Газпрома», акции были проданы по 200,5 руб. за штуку, таким образом, общая стоимость пакета в 693,627848 млн акций составила 139,07 млрд руб.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова примерила купальник маленького размера
Анастасия Волочкова показала кадр в купальнике маленького размера.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Здоровье
Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что врачи должны стремиться к тому, чтобы стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31