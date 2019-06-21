Футбол
Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежиМатч ТВ 14:40
В рамках 2-го тура чемпиона Европы среди игроков до 21 года сборная Англии встречалась с командой Румынией. Счет в матче открыли представители юго-восточной Европы, реализовав пенальти на 76-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
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В пятницу к «Зениту» на сборах в Австрии присоединился Артем Дзюба.
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Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
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Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут напечатанный на 3D-принтере танк Т-90МС
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Обновлено в 01:44
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
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Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Здоровье
Озвучены 4 факта о здоровом питании, способные нанести вред организму
Многие приверженцы здорового питания полностью исключают его из рациона.
Обновлено в 13:28
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Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
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Обновлено в 10:02
Происшествия
13 автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Петербурге горит павильон на рынке «Юнона»
На Юго-Западе города на улице Маршала Казакова горит павильон на территории рынка «Юнона».
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины
Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
Общество
Швеция научит мигрантов сексу со шведками
Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Футбол
Неймар принял все выдвинутые «Барселоной» условия для трансфера
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.
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Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
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Обновлено в 11:14
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
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Армия и оружие
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Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров.
Обновлено в 14:43
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18
Гаджеты
Intel намерена снизить цены на свои процессоры
По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21