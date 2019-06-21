Футбол

Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежиМатч ТВ 14:40

В рамках 2-го тура чемпиона Европы среди игроков до 21 года сборная Англии встречалась с командой Румынией. Счет в матче открыли представители юго-восточной Европы, реализовав пенальти на 76-й минуте встречи.
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Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежи

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Румыния и Англия забили 6 голов в матче Евро-2019 U21. Все — после 75-й минуты

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Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежи

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Футбол сегодня. Англия – Румыния. Прогноз экспертов на матч молодежного Чемпионата Европы U21

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Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров.
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