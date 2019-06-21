Футбол

Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежиМатч ТВ 14:40

В рамках 2-го тура чемпиона Европы среди игроков до 21 года сборная Англии встречалась с командой Румынией. Счет в матче открыли представители юго-восточной Европы, реализовав пенальти на 76-й минуте встречи.
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