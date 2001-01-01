Футбол
Румменигге уверен, что Хамес Родригес останется в «Баварии»Евро-футбол.ру 01:36
Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем полузащитника Хамеса Родригеса. Права на игрока принадлежат "Реалу", колумбиец выступает в Мюнхене на правах аренды. По окончании сезона у "Баварии" есть право на выкуп футболиста.
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